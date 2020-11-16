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Kazada hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

16.11.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden polis memuru Mahmut Atıcı, memleketi Osmaniye’de düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkiinde dün meydana gelen trafik kazasında Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Boğazlıyan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Mahmut Atıcı’nın kullandığı 38 ABR 934 plakalı otomobil direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden polis memuru Mahmut Atıcı, memleketi Osmaniye’de düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.
Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkiinde dün meydana gelen trafik kazasında Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Boğazlıyan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Mahmut Atıcı’nın kullandığı 38 ABR 934 plakalı otomobil direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mahmut Atıcı (27) olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan görev arkadaşı polis memuru Murat Dağhan (26) ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden polis memurları Mahmut Atıcı ile Murat Dağhan için dün Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Tören sonrası Mahmut Atıcı’nın cenazesi Osmaniye’ye getirildi.
Sabah saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan polis memuru Mahmut Atıcı’nın naaşı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan ağabeyinin evine getirildi. 3 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen 1 yıllık polis memuru Atıcı için helallik alınmasının ardından cenaze asri mezarlığa götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından polis tören mangasının omuzlarında cenaze aracına kadar taşınan Atıcı, daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.

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