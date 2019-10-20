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Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Fatma Gül, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

NİĞDE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu okul arkadaşı Kader Karaca (22) ile birlikte yaşamını yitiren Fatma Gül Uzun (23), memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Fatma Gül, toprağa verildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- NİĞDE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu okul arkadaşı Kader Karaca (22) ile birlikte yaşamını yitiren Fatma Gül Uzun (23), memleketi Bursa'da toprağa verildi.
Kaza, cuma günü akşam saatlerinde, Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kız öğrenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan Ömer Gündüz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kader Karaca'nın cenazesi memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesine, Fatma Gül Uzun'un cenazesi ise Bursa'ya gönderildi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fatma Gül Uzun'un cenazesi, merkez Osmangazi İlçesi Emek Fatih Sultam Mehmet Mahallesi'ndeki baba evinde alınan helalliğin ardından Fatih Sultan Mehmet Camii'ne götürüldü. ​Alaaddin ve Mukadder Uzun çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Fatma Gül Uzun için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazda, Alaaddin Uzun'un ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Fatma Gül Uzun'un cenazesi, namazın ardından Alaşar Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Fatma Gül, toprağa verildiKazada hayatını kaybeden üniversiteli Fatma Gül, toprağa verildiKazada hayatını kaybeden üniversiteli Fatma Gül, toprağa verildiKazada hayatını kaybeden üniversiteli Fatma Gül, toprağa verildi

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