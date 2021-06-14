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Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Müzeyyen'e acı veda

14.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde yolun karşına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Müzeyyen Koç (23), memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Üniversite öğrencisi Müzeyyen Koç'un Alanya'ya ailesini ziyarete gittiği, bisikletiyle sahilde gezinti yaptıktan sonra eve döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Sürücü ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Müzeyyen'e acı veda

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Mersin yönüne doğru giden Hasan K.'nın kullandığı hafif ticari araç, Mehmet Çakır Caddesi'nde bulunan kavşaktan bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Müzeyyen Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Müzeyyen Koç birkaç metre savrulurken, Hasan K.'nin kullandığı araç ise karşı yönden gelen Ferhat A. yönetimindeki hafif ticari araca çarparak durdu.

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Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi geldi. Yapılan incelemede bisiklet sürücüsü Müzeyyen Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Müzeyyen Koç'un cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Hasan K. ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Müzeyyen Koç'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Koç'un cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Bugün öğle vakti Paşa Camisi'nde Müzeyyen Koç için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Müzeyyen Koç'un ailesi ve yakınları katıldı. Müzeyyen Koç'un cenazesi kılınan namazın ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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AİLESİNİ ZİYARETE GİTMİŞ

Müzeyyen Koç'un Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi olduğu ve polis memuru olan babasının görev yaptığı Alanya'ya ailesini ziyarete gittiği öğrenildi. Afyonkarahisar'da basketbol hakemliği de yapan Koç'un, dün sahildeki gezintinin ardından evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Müzeyyen Koç'a çarparak, ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan K., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hasan K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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