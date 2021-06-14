Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Müzeyyen'e acı veda

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Mersin yönüne doğru giden Hasan K.'nın kullandığı hafif ticari araç, Mehmet Çakır Caddesi'nde bulunan kavşaktan bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Müzeyyen Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Müzeyyen Koç birkaç metre savrulurken, Hasan K.'nin kullandığı araç ise karşı yönden gelen Ferhat A. yönetimindeki hafif ticari araca çarparak durdu.
Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi geldi. Yapılan incelemede bisiklet sürücüsü Müzeyyen Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Müzeyyen Koç'un cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Hasan K. ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
Müzeyyen Koç'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Koç'un cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Bugün öğle vakti Paşa Camisi'nde Müzeyyen Koç için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Müzeyyen Koç'un ailesi ve yakınları katıldı. Müzeyyen Koç'un cenazesi kılınan namazın ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Müzeyyen Koç'un Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi olduğu ve polis memuru olan babasının görev yaptığı Alanya'ya ailesini ziyarete gittiği öğrenildi. Afyonkarahisar'da basketbol hakemliği de yapan Koç'un, dün sahildeki gezintinin ardından evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.
Müzeyyen Koç'a çarparak, ölümüne neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan K., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hasan K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)
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