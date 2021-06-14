Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Müzeyyen'e acı veda

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Mersin yönüne doğru giden Hasan K.'nın kullandığı hafif ticari araç, Mehmet Çakır Caddesi'nde bulunan kavşaktan bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Müzeyyen Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Müzeyyen Koç birkaç metre savrulurken, Hasan K.'nin kullandığı araç ise karşı yönden gelen Ferhat A. yönetimindeki hafif ticari araca çarparak durdu.

Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi geldi. Yapılan incelemede bisiklet sürücüsü Müzeyyen Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Müzeyyen Koç'un cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Hasan K. ise gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Müzeyyen Koç'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Koç'un cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Bugün öğle vakti Paşa Camisi'nde Müzeyyen Koç için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Müzeyyen Koç'un ailesi ve yakınları katıldı. Müzeyyen Koç'un cenazesi kılınan namazın ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.