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  4. Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, Erdemli'de toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, Erdemli'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

KARAMAN'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mithat Ersin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KARAMAN'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mithat Ersin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün, Karaman- Konya karayolunda meydana geldi. Feyzi Ş. yönetimindeki 33 DIS 36 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada Feyzi Ş. yaralandı, yanındaki, sınır ötesindeki birliğinden izinli geldiği belirtilen Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) ise hayatını kaybetti.
Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Ersin'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Mersin'in Erdemli ilçesindeki Devlet Hastanesi morguna getirildi. Bugün işlemlerinin ardından Uzman Çavuş Ersin'in cenazesi, Çamlı Mahallesi'nde babası Hanifi Ersin ile annesi Arife Ersin'in bulunduğu baba ocağına getirilerek helallik alındı. Defin için Çamlı Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığa götürülen Mithat Ersin'in cenazesi, Erdemli Müftüsü Hayri Erenay tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, uzman çavuşun silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

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