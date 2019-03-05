HABER

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

 SİİRT'te direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin tahliye kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı(27) memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- SİİRT'te direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin tahliye kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı(27) memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Törene 1 yaşındaki kızı Eylül ile katılan Derya Darıcı, eşinin tabutuna sarılıarak gözyaşı döktü.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Darıcı, dün memleketi Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı 27 HZ 522 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, Darıcı hayatını kaybetti.
Mehmet Darıcı için bugün memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Kaplan Kardeşler Camii'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda asker katıldı. Cenazeye 1 yaşındaki kızı Eylül ile katılan Derya Darıcı, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında feryat etti. Eşinin tabutuna sarılıp, fotoğrafını öpen acılı eşi teselli etmek mümkün olmadı. Mehmet Darıcı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandıKazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandıKazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandıKazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Burhaniye’de 24 gece bekçisi göreve başladıBurhaniye’de 24 gece bekçisi göreve başladı
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltıKayseri'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Yasak Elma'da güldüren hata!

Yasak Elma'da güldüren hata!

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.