Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Kayseri'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Özgen Özgen (29), memleketi Sakarya'nın Taraklı ilçesinde toprağa verildi.

Nevşehir'den Kayseri yönüne seyrederken İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Özgen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Hacı Murat Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Yunus Paşa Camisi'ne getirildi.

Özgen'in yakınları burada taziyeleri kabul etti. Özgen'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taraklı İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Özgen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Garnizon ve 7. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Işıksu, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.