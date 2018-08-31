Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Aziz GÜVENER/TARAKLI (Sakarya), (DHA)- KAYSERİ'de dün trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Özgen Özgen (29), memleketi Sakarya'nın Taraklı ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.
Kayseri-Niğde karayolunda dün sabah saatlerinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren Uzman Çavuş Özgen Özgen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, dün akşam saatlerinde memleketi Sakarya'nın Taraklı ilçesine getirildi. Bugün, evinin önünde dualar edilip, helallik alınmasının ardından Özgen'in cenazesi Taraklı Yunuspaşa Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Ak Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, ilçe belediye başkanları, vatandaşlar ve uzman çavuşun mesai arkadaşları katıldı. Yakınları, uzman çavuşun cenazesi başında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Özgen askeri törenle toprağa verildi.
Bekar olan Özgen'in, emekli polis babasının yaşamını yitirdiği, son olarak Kurban Bayramı'nda Taraklı'ya gelerek annesi Fatma Özgen ile bayramlaştığı belirtildi.
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