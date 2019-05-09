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Kazada hurda haline gelen otomobili ibret için sergilediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası açılışı sebebiyle Denizli kent merkezinde sergilenen hasarlı otomobil vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

Kazada hurda haline gelen otomobili ibret için sergilediler

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası açılışı sebebiyle Denizli kent merkezinde sergilenen hasarlı otomobil vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Kazada hurdaya dönen otomobilin hali görenleri şaşkına çevirdi.
Denizli’de Vali Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın katılımıyla Karayolu Trafik Güvenliği Haftası açılış töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe trafik kazalarına müdahale eden ekipler de katıldı. Program kapsamında trafik polisleri, AFAD ve Kızılay ekipleri stant açtı. Kaza yapan ve hurda yığını haline gelen bir araç da şehrin göbeğinde sergilendi. Vatandaşlar hurda otomobili ilgiyle inceledi.

Vali Karahan: "Kazaları en aza indirmek istiyoruz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Valisi Hasan Karahan vatandaşların dikkatli olması için uyarılarda bulundu. Trafikte yayanın önceliğini vurgulayan Karahan, "Bu konuda ilimizde duyarlılığı artırmak ve yayaların haklarına daha fazla dikkat çekmek amacıyla bugün buradayız. Denizlimizde bir kaza olmamasını istiyoruz. Mümkün değilse de bunu en aza indirgemek istiyoruz. Bu konuda bütün ilgililer üzerine düşeni yapıyorlar. Tabi dönüyor dolaşıyor insan unsuruna dayanıyor" dedi.

Başkan Zolan: "Trafikte kurallara uymak ve saygılı olmak zorundayız"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Esas olan, insanların ulaşmak istediği yere sağlıklı sıhhatli bir şekilde gitmelerini sağlamak. Önemli olan kaza olmadan en kısa zamanda ulaşımı sağlamak. Öncelikle trafik kurallarımıza uymak, birbirimize saygı ve sevgi göstermek konusunda en üst seviyede olmamız gerekiyor. Aslında bunu yaptığımız taktirde kazasız günler göreceğiz. Yaralanma inşallah olmayacak. Ölümler inşallah hiç olmasın. Trafikte birbirimize saygı göstermek ve kurallara uymak durumundayız" diye konuştu.

Kazada hurda haline gelen otomobili ibret için sergilediler

Kazada hurda haline gelen otomobili ibret için sergilediler

Kazada hurda haline gelen otomobili ibret için sergilediler

Kazada hurda haline gelen otomobili ibret için sergilediler

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