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Kazada hurdaya dönen traktörden hafif yaralı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu hurdaya dönen traktörün sürücüsü Turgay Evrensel, hafif şekilde yaralandı.

Kazada hurdaya dönen traktörden hafif yaralı kurtuldu

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu hurdaya dönen traktörün sürücüsü Turgay Evrensel, hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Keşan- Uzunköprü karayolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Ahmet Hekim yönetimindeki 34 RA 7321 plakalı kamyonet, yolun 21'inci kilometresinde, aynı istikamette seyreden Turgay Evrensel'in kullandığı 22 LA 277 plakalı traktöre arkadan çarptı. Traktör, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, kamyonet yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Kazada, hafif şekilde yaralanan sürücü Turgay Evrensel, çağrılan ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Kazada hurdaya dönen traktörden hafif yaralı kurtulduKazada hurdaya dönen traktörden hafif yaralı kurtulduKazada hurdaya dönen traktörden hafif yaralı kurtulduKazada hurdaya dönen traktörden hafif yaralı kurtuldu

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