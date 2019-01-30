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Kazada kamyonet otomobilin üzerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

BURSA'da otomobilin arkadan çarptığı kamyonet, kontrolden çıkıp oto lastikçi dükkanının önünde bulunan başka bir aracın üzerine düştü.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da otomobilin arkadan çarptığı kamyonet, kontrolden çıkıp oto lastikçi dükkanının önünde bulunan başka bir aracın üzerine düştü. Kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Sanayi Caddesi Kültürpark Bursaray Hafif Raylı Sistem İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Alper Özden (43) yönetimindeki 49 AZ 755 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Akif Yıldırgan (35) yönetimindeki 16 UBP 90 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarındaki olo lastikçi dükkanının önünde bulunan aracın üzerine düştü. Kazada, ters dönen kamyonetin sürücüsü Mehmet Akif Yıldırgan, yaralandı. Yıldırgan, kaza yerine sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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