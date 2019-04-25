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KAZADA KASKI PARÇALANAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

  Beylikdüzü'nde Ambarlı Dolum Tesisleri yolunda, bir motosiklet sürücüsü, yasak yerden "U" dönüşü yapmaya çalıştığı iddia edilen aracın altında kaldı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Beylikdüzü'nde Ambarlı Dolum Tesisleri yolunda, bir motosiklet sürücüsü, yasak yerden "U" dönüşü yapmaya çalıştığı iddia edilen aracın altında kaldı. Kaskı paramparça olan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Sarı Zeybek Caddesi Ambarlı Dolum Tesisleri mevkiinde meydana geldi. İddialara göre İsmail Doğan (32) motosikletiyle yolda seyir halindeyken, 34 TA 2897 plakalı araç sürücüsü yasak olan yerden "U" dönüşü yapmaya çalıştı. Doğan, bir anda karşısına çıkan aracın altına girmekten kurtulamadı. Ağır yaralanan Doğan, için çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Kazaya neden olan sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KALİTESİZ KASK İDDİASI
Kaza sırasında Doğan'ın kafasındaki kaskı paramparça oldu. ;düşük kaliteli kask olduğunu iddia eden görgü tanığı bir motosikletçi, "Dandik kask olunca parçalandı. Büyük ihtimal beyin travması geçirdi" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Motosikletin görüntüsü
-Kaskın görüntüsü
-Görgü tanığı ile röp
-Genel ve detaylar

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