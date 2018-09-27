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Kazada kızı ölen anne, sürücünün tutuklanmasını istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'da geçen yıl otomobiliyle çarptığı Gamze Yılbaş'ın (19) ölümüne neden olan İlayda K.'nin tutuksuz yargılandığı davanının görülmesine devam edildi.

Kazada kızı ölen anne, sürücünün tutuklanmasını istedi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da geçen yıl otomobiliyle çarptığı Gamze Yılbaş'ın (19) ölümüne neden olan İlayda K.'nin tutuksuz yargılandığı davanının görülmesine devam edildi. Duruşmada, ölen kızın annesi Döndü Bora, sürücünün tutuklanmasını istedi. Hakim bu talebi kabul etmedi.
Sağlık kolejini bitirip özel bir hastanede staja başlayan hemşire adayı arkadaşlar İlayda K., Yaren Su Ş. (18) ve Gamze Yılbaş, 19 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde kent merkezinde buluştu. İlayda K.'nin kullandığı otomobile binen üç arkadaş, staj yaptıkları hastaneye gitmek üzere yola çıktı. İlayda K.'ın direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından araç, önce reklam tabelasına, ardından demir çitlere çarptı, otomobil taklalar atarak yola savruldu. Kazada otomobilin arka koltuğundan yola fırlayan Gamze Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlayda K. ve Yaren Su Ş. kazayı hafif yaralı atlattı. İlayda K. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' iddiasıyla dava açıldı.
Antalya 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan İlayda K., ölen Gamze Yılbaş'ın annesi Döndü Bora ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kazayı anlatan İlayda K., 100. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bir aracın arkasından korna çalmasından dolayı direksiyonu sağa doğru kırıp öndeki aracı geçtiğini belirterek, "Aracı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Hakimin hız yapıp yapmadığını sorması üzerine İlayda K., “Hayır hızlı değildim. Hızım 60'tı" karşılığını verdi.
Duruşmada şikayetçi avukatı Bilge Kağan Konyalıgil, sanığın kullandığı aracın görüntüsünün yer aldığı bir halk otobüsünün güvenlik kamerası kayıtlarını izletti. Daha sonra söz verilen sanık, aracı süratli kullanmadığını belirterek, "Arkadan gelen korna sesinden dolayı şerit değiştirmek zorunda kaldım ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettim" dedi.
Sanığın avukatı da Gamze Yılbaş'ın emniyet kemerini takmadığı için kazada hayatını kaybettiğini savundu. Yılbaş'ın annesi Döndü Bora, sanığı daha önce hızlı araç kullanmaması konusunda uyardığını ileri sürdü. Şikayetçi tarafın avukatı ise kamu vicdanı açısından sanığın tutuklu yargılanmasını istedi.
Hakim, 5 Ekim'de olay yerinde keşif yapılması ve sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

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Kazada kızı ölen anne, sürücünün tutuklanmasını istediKazada kızı ölen anne, sürücünün tutuklanmasını istediKazada kızı ölen anne, sürücünün tutuklanmasını istediKazada kızı ölen anne, sürücünün tutuklanmasını istedi

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