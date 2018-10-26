Kazada kızı ölen baba: 2 yıldır adalet arıyorum

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da 2016 yılında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Baba Ömer Çakal, 2 yıldır kızı için adalet aradığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal, 7 Aralık 2016 tarihinde Halk Pazarı Caddesi'nde Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Ramazan Altınsoy'un kullandığı kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili Ramazan Altınsoy hakkında dava açıldı. Davanın beşinci duruşması, Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Medine Gizem Çakal'ın annesi Teslime, babası Ömer Çakal, tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy ile avukatı katıldı. Duruşma, mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle ertelendi.

'2 YILDIR ÇOK YIPRANDIK'

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Ömer Çakal, iki yıldır kızı için adalet aradığını söyledi. Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi bilirkişi raporuna göre şoförün 8'de 6 asli kusurlu, kızının ise 8'de 2 tali kusurlu olduğunu belirten Ömer Çakal, "2 yıldır adalet çok yavaş işliyor ve biz çok yıprandık. Mahkeme çıkışında eşim sanığa, 'Vicdanın rahat mı' dedi. O da 'vicdanım rahat' diye cevap verdi. 19 yaşında kız mezara girdi. Bu kız mezarda. İki senedir kızımın adaletini arıyorum. Bizi en çok yıpratan, sanığın bir gün bile cezaevine girmemesi. Kızımı göz göre göre öldürdüğü halde 'Vicdanım rahat' diyor. Onu çalıştıran belediye başkanının da vicdanı rahat mı diye sormak istiyorum. Biz büyük bir acı çekiyoruz. Kızım okula giderken öldü" dedi.

'BİZİM GÖZÜMÜZDE ÇOCUĞUMUZ ŞEHİT'

Olayın basit bir trafik kazası olmadığını iddia eden Ömer Çakal, "Sanık her ifadesinde kızımı gördüğünü ifade ediyor. Ama fren yapmıyor ve kızımı öldürüyor. Burdur Belediye Başkanı ve belediye şirketi BİMTAŞ yetkililerine, kamu personeline, 112 ekibine soruyorum: Sizin de vicdanınız rahat mı? Anlaşılıyor ki bizim davamız bir iki sene daha sürecek. Ömrüm yettiği sürece vicdanı rahat olanlardan hesabını soracağım. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Evlat acısı çekenlere de sabır versin. Dava 4 yıl değil, 40 yıl da sürse, Türkiye'deki bütün hukuk yollarında kızım için adalet arayacağım. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim. Bizim gözümüzde çocuğumuz şehit oldu" diye konuştu.

'BULDUKLARI ŞAHİT BİLE KIZIMIN KALDIRIMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Anne Teslime Çakal da Burdur'daki bilirkişinin kazada kızını suçlu gösterdiğini söyledi. Teslime Çakal, "Sanki kızımla sanık arasında husumet varmış gibi şoför bize, 'Vicdanım rahat' deyip gülerek gitti. Bizi resmen tahrik ediyorlar. Allah onları bildiği gibi yapsın. Hepsini Allah'a havale ettim. Buldukları şahit dahi sonra mahkemede ifadesini değiştirdi ve kızımın kaldırımda olduğunu söyledi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



