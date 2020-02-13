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Kazada kızını kaybeden babanın sözleri yürekleri yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 12:15 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen otomobilin çarpıp, hayatını kaybetmesine neden olduğu 12 yaşındaki Irmak Aktaş'ın babası Tuncay Aktaş (50), "Benim çocuğum öldü, yarın komşunun çocuğu ölmesin. Kazadan yarım saat önce kızımla görüştük. Beni öpüp, gitti. Hemşire olmak istiyordu" dedi.

Acı kaza, geçen pazartesi günü Gündoğdu Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Irmak Aktaş'a otomobil çarptı. Sürücü, otomobiliyle uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, kaza yerinde yaptığı incelemede, kırık tampon parçaları buldu. Parçalardan yola çıkan polis, kazaya karıştığı belirlenen otomobili Eskişehir-Ankara Karayolu'ndaki Oto Galericileri Sitesi'nde terk edilmiş buldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobili kullandığı saptanan Ali Özkan'ı (30) evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazanın olduğu çevre yolu üzerindeki üst geçitin güvenli olmadığı için vatandaşların, karayolundan geçtiğini anlatan Aktaş, kızıyla ölümünden yarım saat önce görüştüğünü söyledi. Kızının hemşire olmak istediğini belirten baba Aktaş, "Benim çocuğumun canını aldı, gitti. Çarptıktan sonra kaçmış. Bu davada sonuna kadar uğraşacağım. Kızım karşıdan karşıya geçiyormuş. Üst geçitte hiçbir koruma yok. Her ay burada insanlar ölüyor. Çocuklarımızın canı tehlikede. Yaşlılarımız üst geçide çıkamıyor. Benim çocuğum öldü, yarın komşunun çocuğu ölmesin. Kazadan yarım saat önce kızımla görüştük. Beni öpüp, gitti. Kızımla aram çok iyiydi. Hemşire olmak istiyordu" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Kaza ırmak aktaş

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