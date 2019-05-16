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Kazada kolu kopan sürücü, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

SAMSUN'da aracıyla su kanalına savrulduğu kazada kolu kopup ağır yaralanan Selim Köse (28), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.    Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi.

Kazada kolu kopan sürücü, hastanede öldü

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da aracıyla su kanalına savrulduğu kazada kolu kopup ağır yaralanan Selim Köse (28), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Selim Köse idaresindeki 55 HF 363 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, su kanalına çarparak menfeze girdi. Aldığı darbe sonucu kolu kopan Köse, çevredeki sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Kazada kolu kopan sürücü, hastanede öldüKazada kolu kopan sürücü, hastanede öldüKazada kolu kopan sürücü, hastanede öldüKazada kolu kopan sürücü, hastanede öldü

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