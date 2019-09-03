HABER

Kazada kopan bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 16:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin metrelerce sürüklenmesi sonucu sürücü Eren Dinkçi (23) yaralandı, arkasındaki Erkan Yoldoruk'un (48) sağ bacağı koptu.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin metrelerce sürüklenmesi sonucu sürücü Eren Dinkçi (23) yaralandı, arkasındaki Erkan Yoldoruk'un (48) sağ bacağı koptu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Yoldoruk'un kopan sağ bacağı, özel soğutmalı kutu ile hastaneye yetiştirildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Orhangazi'deki İznik yolunda meydana geldi. Eren Dinkçi'nin (23) kullandığı 16 FDK 82 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Muharrem Kurt (61) yönetimindeki 34 KV 3101 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle, sürücü Dinkçi ile arkasındaki Erkan Yoldoruk (48) motosikletle metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazada, Yoldoruk'un sağ bacağı koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralı, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoldoruk'ın kopan sağ bacağı, özel soğutmalı kutu ile hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından Yoldoruk, ameliyata alınmak üzere Bursa Uludağ Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Sürücü Muharrem Kurt, ifadesi alınmak için karakol götürüldü.

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Kocası tarafından öldüresiye dövülen Saime Akkurt’un akrabası anlattıKocası tarafından öldüresiye dövülen Saime Akkurt’un akrabası anlattı
Hastaneden suçlu kaçırma operasyonunda 7 gözaltıHastaneden suçlu kaçırma operasyonunda 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.