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Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 23:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, küçük kızın babasını bırakmak istememesi yürekleri dağladı Direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın yaklaşık 5 metrelik şarampole uçtuğu ucuz atlatılan kazada 4’ü çocuk iki aileden 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, 22.00 sıralarında Kalkım yolu üzeri Edremit girişindeki yüksek okulun bulunduğu kavşakta meydana geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, küçük kızın babasını bırakmak istememesi yürekleri dağladı Direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın yaklaşık 5 metrelik şarampole uçtuğu ucuz atlatılan kazada 4’ü çocuk iki aileden 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, 22.00 sıralarında Kalkım yolu üzeri Edremit girişindeki yüksek okulun bulunduğu kavşakta meydana geldi. A.K. idaresindeki 10 LJ 837 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attıktan sonra düz olarak şarampole uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yaralıları araçtan çıkardı. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kazada 4’ü çocuk A.K., M.K., J.K., E.K., Y.D., C.D., Edremit Devlet Hastanesi’ne S.D. ve B.D. isimli kişiler ise özel hastanede tedavi altına alınırken adı öğrenilmeyen bir kişide ayakta tedavi gördü. Kaza sonrası araçta bulunan kızın babasını bırakmak istememesi yürekleri dağladı. Küçük kız Burcu babasına sıkı sıkı sarılarak Sadık Demir ile birlikte aynı sedye ile önce ambulansa sonra ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı

Kazada küçük kızın feryadı yürek dağladı
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