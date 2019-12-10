HABER

Kazada LPG tankı yerinden çıkan otomobile elinde sigarayla müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında, kazaya karışan otomobillerden birinin LPG tankı yerinden çıktı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında, kazaya karışan otomobillerden birinin LPG tankı yerinden çıktı. Gaz kaçağı yaşanan olayda elinde sigarayla otomobile müdahale eden bir vatandaşın rahatlığı ise şok etti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde 5 Aralık günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sahilde gelin damat fotoğrafı çektirmek için Gazipaşa istikametinden sahile doğru seyir halinde olan Alper O. idaresindeki 07 NG 108 plakalı otomobil, tali yoldan Uğur Mumcu Caddesi’ne çıkan Osman Ö. yönetimindeki 07 UE 438 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada arkadan gelen gelin ve damat şok geçirdi. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü ve 07 NG 108 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Aydın yaralandı. Kaza sonrası 07 UE 438 plakalı otomobilin bagajında bulunan LPG tankı yerinden çıktı. Otomobilden gaz kokusu çevreye yayılırken, durumu fark eden bazı vatandaşlar LPG tankının vanasını kapatmaya çalıştı. Bagaja konan ve bagaj kapağı kapanan otomobil çevresinde güvenlik tedbiri alınmazken, elinde sigarayla otomobile yanaşan bir vatandaş elindeki sigarayı yere atarak bagaj kapağını açıp tanka müdahale etti.
Şans eseri bir facia yaşanmazken, vatandaşların vurdumduymazlığı “pes” dedirtti. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Vali Çakacak, Kırgız Büyükelçi Ömüraliyev’den FETÖ ile mücadele desteği istediVali Çakacak, Kırgız Büyükelçi Ömüraliyev’den FETÖ ile mücadele desteği istedi
NKÜ eski rektörü Şimşek'in FETÖ davasında tanık eski başhekim dinlendiNKÜ eski rektörü Şimşek'in FETÖ davasında tanık eski başhekim dinlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Yarım asırlık dev iflas aşamasında

Yarım asırlık dev iflas aşamasında

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 yaşındaki Mert Yağız Köksal okulda fenalaşarak hayatını kaybetti

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Sarıyer’de genç kadının dehşeti yaşadığı silahlı saldırı kamerada

Genç kadın dehşeti yaşamıştı! O anlar kamerada

Köksal Toptan rahatsızlandı (Köksal Toptan kimdir?)

Köksal Toptan rahatsızlandı

Donmak üzereyken bulundu!Herkes seferber oldu

Donmak üzereyken bulundu! Herkes seferber oldu

Konya'da DHA muhabirine saldırı!

Canlı yayında muhabire saldırı!

FETÖ davasında eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.