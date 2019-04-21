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Kazada motosiklet kulübü derneği üyesi ile çarptığı köpek öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:09 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Yayla (52) için bugün Çeşme'deki Hacımemişağa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kazada motosiklet kulübü derneği üyesi ile çarptığı köpek öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Yayla (52) için bugün Çeşme'deki Hacımemişağa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, Çeşme Motosiklet Kulübü Derneği üyeleri, hayatını kaybeden Alaattin Yayla'nın yakınları katıldı. Yayla'nın arkasından gelen motosikletli grubun içerisindeki oğlu Oğuz Yayla (22), babasının cenazesinde gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından, Yayla'nın naaşı Çeşme mezarlığında toprağa verildi.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Kazada motosiklet kulübü derneği üyesi ile çarptığı köpek öldü (2)Kazada motosiklet kulübü derneği üyesi ile çarptığı köpek öldü (2)Kazada motosiklet kulübü derneği üyesi ile çarptığı köpek öldü (2)Kazada motosiklet kulübü derneği üyesi ile çarptığı köpek öldü (2)

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