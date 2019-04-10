Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Olay, 24 Aralık tarihinde merkeze bağlı Köyyeri köyü mevkiinde meydana geldi. Eşi Adem ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte gezmeye çıkan Cennet Çetin Balaban yönetimindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil, kanala girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin açılan sürücü kapısından suya düştüğü tahmin edilen Cennet Çetin Balaban boğulurken, Adem Balaban ve kızları ise yarala almadan kurtuldu. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cennet Çetin Balaban, doktorların tüm müdahalesine karşın hayata döndürülemedi. Olay, tutanaklara ölümlü kaza olarak geçti.

YARALAMADAN GÖZALTINA ALINDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Osmaniye'de eşinin ölümünden bir hafta sonra bir yaralama olayına karıştığı belirlenen Adem Balaban, 3 gün önce polis tarafından gözaltına alındı. Cennet Çetin Balaban'ın ölümüyle yaralama olayı arasında bir bağlantı olabileceğini düşünen polis ekipleri, Adem Balaban'ı çapraz sorguya aldı. Sorguda Balaban, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti, ancak iki olay arasında bağ bulunmadığını söyledi.

SAÇINDAN TUTUP, SUDA BOĞMUŞ Adem Balaban, eşinin kendisini M.G. ile aldattığını öğrendiğini, gezinti sırasında da otomobilin direksiyonunu kırdığını ifade etti. Araç su kanalına girince eşini saçından tutup çekerek 30 santimetre derinliğindeki suda boğarak öldürdüğünü kaydetti.