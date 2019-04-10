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Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

Osmaniye'de geçen yıl aralık ayında kontrolden çıkıp kanala giren araçta suya düşerek boğulduğu üzerinde durulan Cennet Çetin Balaban'ın (32), eşi Adem Balaban (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Direksiyonu kırıp, aracın kanala girmesini sağladığını, ardından da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini saçından tutup, 30 santimetrelik suda boğarak öldürdüğünü itiraf eden Adem Balaban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Aralık tarihinde merkeze bağlı Köyyeri köyü mevkiinde meydana geldi. Eşi Adem ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte gezmeye çıkan Cennet Çetin Balaban yönetimindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil, kanala girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin açılan sürücü kapısından suya düştüğü tahmin edilen Cennet Çetin Balaban boğulurken, Adem Balaban ve kızları ise yarala almadan kurtuldu. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cennet Çetin Balaban, doktorların tüm müdahalesine karşın hayata döndürülemedi. Olay, tutanaklara ölümlü kaza olarak geçti.

YARALAMADAN GÖZALTINA ALINDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

YARALAMADAN GÖZALTINA ALINDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Osmaniye'de eşinin ölümünden bir hafta sonra bir yaralama olayına karıştığı belirlenen Adem Balaban, 3 gün önce polis tarafından gözaltına alındı. Cennet Çetin Balaban'ın ölümüyle yaralama olayı arasında bir bağlantı olabileceğini düşünen polis ekipleri, Adem Balaban'ı çapraz sorguya aldı. Sorguda Balaban, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti, ancak iki olay arasında bağ bulunmadığını söyledi.

SAÇINDAN TUTUP, SUDA BOĞMUŞ

SAÇINDAN TUTUP, SUDA BOĞMUŞ
Adem Balaban, eşinin kendisini M.G. ile aldattığını öğrendiğini, gezinti sırasında da otomobilin direksiyonunu kırdığını ifade etti. Araç su kanalına girince eşini saçından tutup çekerek 30 santimetre derinliğindeki suda boğarak öldürdüğünü kaydetti.
Adem Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye cinayet

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