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Kazada ölen 2 genç anısına spor kompleksi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, oturdukları İmko Tatil Sitesi önünde kazada yaşamlarını yitiren Ümitcan Karataş (17) ve Berk Altunbezer'in (19) adı sitede yaptırılan spor kompleksinde yaşayacak.

Kazada ölen 2 genç anısına spor kompleksi

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, oturdukları İmko Tatil Sitesi önünde kazada yaşamlarını yitiren Ümitcan Karataş (17) ve Berk Altunbezer'in (19) adı sitede yaptırılan spor kompleksinde yaşayacak.
İmko Tatil Sitesi sakinlerinden Ümitcan Karataş ve Berk Altunbezer, geçen yılın haziran ve temmuz aylarında site önünden geçen Ören-Akçay yolunda yaşanan kazalarda hayatlarını kaybetti. Site sakinleri kazalara dikkat çekmek için eylem yapıp, yol kapattı. Elim kazaların ardından site yönetimi Karataş ve Altunbezer’in adını site içinde spor kompleksi açarak yaşatma kararı aldı. Kompleksin açılış törenine Karataş ve Altunbezer aileleri ile Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, CHP İlçe Başkanı Ergün İnce katıldı. Törenden sonra konuklara pilav ve ayran ikramı yapıldı. Ümitcan ve Berk’in adlarını yaşatmak istediklerini söyleyen İmko Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uysal, “Ümitcan Karataş ve Berk Altunbezer’i 2018 yılı içinde site önündeki yolda yaşanan kazalarda kaybettik. Bu gençlerimizin anılarını yaşatmak için bu tesisi yaptırdık. Burayı gençlerimize armağan ettik. Onların da sahip çıkacaklarına inanıyorum. Gençlerimizin adları burada yaşayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Ümitcan Karataş’ın babası Üzeyir Karataş da, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın adları burada yaşayacak. Çocuklar burada eğlenip oynayacaklar. Bu yolda bizim çocuklarımız hayatlarını kaybetti. Başka çocukların hayatlarını kaybetmemeleri için önlem alınmasını istiyoruz” dedi. Site gençlerinden Toprak Günday ise, “Başkanımızı çok teşekkür ediyorum. Biz de burada oynarken ağabeylerimizi hatırlayacağız” dedi.
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Kazada ölen 2 genç anısına spor kompleksiKazada ölen 2 genç anısına spor kompleksi

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