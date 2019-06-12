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Kazada ölen 2 kardeşin cenazeleri, memleketlerine götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM yolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren İnanç ve İrem Avşar kardeşlerin cenazeleri, memleketleri Tekirdağ'a götürüldü.

Kazada ölen 2 kardeşin cenazeleri, memleketlerine götürüldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren İnanç ve İrem Avşar kardeşlerin cenazeleri, memleketleri Tekirdağ'a götürüldü. Anne Sevda Avşar'ın ise yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
​Kaza, dün TEM yolunun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Cengiz Avşar yönetimindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlerin saplandığı otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki İnanç Avşar (7) yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü Cengiz Avşar, eşi Sevda Avşar ve kızları İrem Avşar (4) ile sürücünün yakını Naif Avşar ve oğulları İslam (5) ve Emir Nuh Avşar yaralandı.
Sürücü Cengiz Avşar, olay yerinde ölen oğlu İnanç Avşar'ın başında gözyaşı döktü. Avşar, uzun süre üzeri örtülü haldeki oğlunun cansız bedeninin başından ayrılmadı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İrem Avşar da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
CENAZELER TEKİRDAĞ'A GÖTÜRÜLDÜ
Kazanın ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırılan iki kardeşin cenazeleri, kazadan hafif yaralı kurtulan baba Cengiz Avşar tarafından sabah saatlerinde alınarak Tekirdağ'a götürüldü.
ANNE YOĞUN BAKIMDA
Anne Sevda Avşar'ın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Naif Avşar ile 2 oğlunun tedavilerinin de devam ettiği bildirildi.

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Kazada ölen 2 kardeşin cenazeleri, memleketlerine götürüldüKazada ölen 2 kardeşin cenazeleri, memleketlerine götürüldüKazada ölen 2 kardeşin cenazeleri, memleketlerine götürüldüKazada ölen 2 kardeşin cenazeleri, memleketlerine götürüldü

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