Kazada ölen 2 polis, törenle memleketine uğurlandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurları Fatih Şevket Ersin (29) ve Hayrullah Taşköprü (27), Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Kaza, dün Yozgat- Ankara Karayolu Kırıkkale il sınırında meydana geldi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polisler, Ankara'da katıldıkları eğitimin ardından kendi araçlarıyla Ağrı'ya dönüş için yola çıktı. Fatih Şevket Ersin yönetimindeki 27 UY 101 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, polis memurları sürücü Fatih Şevket Ersin ile yanında bulunan Hayrullah Taşköprü, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammet Enes Yolcu ise yaralandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Hayatını kaybeden Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü için Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) tören düzenlendi. Törene, yakınları ile birlikte Vali Vekili Şükrü Çakır, Vali Yardımcısı Mustafa Altınpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri emniyet ve askeri personel ile polis öğrencileri katıldı. Törende hayatını kaybeden polislerin yakınları gözyaşı döktü. Saygı duruşu bulunulduktan sonra şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, polis teşkilatının dün iki kahramanını elim bir trafik kazasında kaybettiğini söyledi. Çakır, "İç güvenlikte hem canımızı, malımızı, namusumuzu koruyan hem de iç ve dış teröre karşı kahramanca mücadele eden polis teşkilatımız dün iki kahraman arkadaşlarını bu defa elim bir trafik kazasında kaybetmiş, görev şehidi olarak cennete vermişlerdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailesine polis teşkilatına başsağlığı diliyorum" dedi.

'KURS SONRASI AĞRI'YA DÖNÜYORLARDI'

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memurları Hayrullah Taşköprü ve Fatih Şevket Ersin, Ankara Narkotik Daire Başkanlığındaki kurs görevi sonrası Ağrı'ya dönerken Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında şehit olduklarını ifade ederek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine sabırlar dilerim. Aynı kazada yaralanan kardeşimizi Muhammet Enes Yolcu'ya da acil şifalar dilerim, vatan sağ olsun" diye konuştu.

YARARI POLİSİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İl Müftüsü Salih Sezik'in yaptığı duanın ardından şehit polis memuru Fatih Şevket Ersin’in naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere İzmir Ödemiş'e, Hayrullah Taşköprü de Zonguldak'ın Devrek ilçesine gönderildi. Şehit polisler Ersin ve Taşköprü'nün evli oldukları ikisinin de çocuklarının bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Muhammed Enes Yolcu’nun ise Bozok Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.