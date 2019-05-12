Kazada ölen 2 polis, törenle memleketine uğurlandı (3)

POLİS MEMURUNUN CENAZESİ BURSA'DAKİ BABAEVİNDE
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 polis memurundan Hayrullah Taşköprü'nün (27) cenazesi, Yozgat'ta düzenlenen törenin ardından Bursa'daki babaevine getirildi.
Hayrullah Taşköprü'nün cenazesini, geçen yıl evlendiği polis memuru eşi Yonca Taşköprü, annesi Selma Taşköprü, babası Hayrettin Taşköprü, kız kardeşi ve yakınları karşıladı. Evin önünde helallik alındı.
Anneler Günü'nde oğlunun tabutuna sarılıp ağlayan Selma Taşköprü'nün feryatları yürek burktu. Polis memurunun cenazesi, okunan duaların ardından tekbirlerle uğurlandı.
ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK
Morga kaldırılan cenazenin gün içinde Zonguldak'ın Devrek ilçesine götürülüp, yarın burada toprağa verileceği öğrenildi.
Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
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