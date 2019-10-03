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Kazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 aylık hamile hamile Ahıska Türkü Khanifa İbragimova (37), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 aylık hamile hamile Ahıska Türkü Khanifa İbragimova (37), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün, Bursa- Ankara yolunda bir AVM'nin yakınlarında meydana geldi. Bilal A. yönetimindeki 16 N 8093 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuk annesi ve hamile Khanifa İbragimova'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan İbragimova ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbragimova, ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İbragimova ve karnındaki bebeği doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan İbragimova'nın yakınları sinir krizi geçirdi.
İbragimova'nın cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. İbragimova için Yeşil Camii'de cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası 3 çocuk annesi kadın gözyaşları arasında Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildiKazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildiKazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildiKazada ölen 3 çocuk annesi hamile kadın, toprağa verildi

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