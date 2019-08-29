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Kazada ölen 3 kişi Foça'da toprağa verilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menemen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi, Foça'da toprağa verilecek.

Kazada ölen 3 kişi Foça'da toprağa verilecek

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi, Foça'da toprağa verilecek.
Menemen'deki kaza, dün saat 18.30 sıralarında Maltepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ulukent'ten Foça yönüne giden Mehmet Yalçın Akdeniz, yönetimindeki 06 HJ 797 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Kerem Bora'nın ağır yaralandığı, annesi Fikret Hale Gündoğan, halası Birsen Akdeniz ile otomobili kullanan eniştesi Mehmet Yalçın Akdeniz'in de olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi. Kerem Bora, sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Bora'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Akdeniz çifti ile Gündoğan'ın cenazeleri, savcının incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, cenazelerin yakınları tarafından teslim alınıp, yarın Foça'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

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Kazada ölen 3 kişi Foça'da toprağa verilecekKazada ölen 3 kişi Foça'da toprağa verilecek

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