Kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kastamonu'da kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu Akyol Küme Evleri mevkisinde dün inşaat malzemesi yüklü kamyonun yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanarak yanması sonucu yanarak yaşamını yitiren Niyazi Çakır (35), Birol Özdemir (37) ve Necati Akbaş'ın (42) cenazeleri Gebze'ye getirildi.

Evlerinde helallik alınmasının ardından cenazeler, İlyasbey Camisi'ne götürüldü. Burada, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Birol Özdemir'in cenazesi Gebze Merkez Mezarlığı'na, Necati Akbaş ve Niyazi Çakır'ın cenazeleri ise Gebze Pelitli Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

