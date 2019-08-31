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Kazada ölen 3 kişilik aileden anne ve kızı toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:25 | Son Güncelleme

  Muğla'nın Ortaca ilçesinde, minibüsle çarpışan motosiklette yaşamını yitiren 3 kişilik aileden Yeliz Kök (40) ve kızı Işıl Kök (12), son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, minibüsle çarpışan motosiklette yaşamını yitiren 3 kişilik aileden Yeliz Kök (40) ve kızı Işıl Kök (12), son yolculuğuna uğurlandı. Aile reisi Ali Kök'ün (46) ise, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaza, dün (cuma) saat 20.30 sıralarında, Ortaca'nın Güzelyurt- Yeşilyurt Kavşağı'nda meydana geldi. Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök'ün bulunduğu, Ali Kök yönetimindeki 48 RK 861 plakalı motosikletle, kavşaktan dönerken, İskender Özdemir yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs çarpıştı. Hepsi kasksız olan motosiklettekiler, minibüsün altında metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali Kök'ün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Yaralı Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök ise, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen öldü. Kaza yerindeki inceleme sonrası Ali Kök'ün naaşı da, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Daha sonra Kök ailesinin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Buradaki işlemlerinin ardından Kök ailesinin cenazeleri, bugün yakınlarına teslim edildi. Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olan Ali Kök, ev hanımı eşi Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök'ün, halk pazarında okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
Kazada ölen Kök ailesinin 3 bireyinin yakınları tarafından bugün teslim alınan cenazeleri, Ortaca'nın Akıncı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alındı, aynı zamanda cenaze namazı da kılındı. Öğlenden sonra vakit namazı beklenmeden saat 16.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Kök ailesinden Yeliz Kök ve kızı Işıl Kök, Akıncı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile reisi Ali Kök'ün cenazesi ise, anne ve babasının talebi üzerine ise memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verilmek üzere götürüldü. Cenaze namazına Ortaca Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir'in de aralarında yer aldığı çok sayıda vatandaş ile ölen ailenin yakınları katıldı.
Öte yandan Kök çiftinin, 6 yıl boyunca çocuklarının olmadığı, kızları Işıl Kök'ün 'tüp bebek' tedavisi ile dünyaya geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Cenaze aracından 3 tabutun getirilmesi evin önüne görüntü
- Cenazeye katılanlar
- Cenaze namazından görüntü
- Ölenlerin fotoğrafı
- Ağlayan yakınlarından görüntü
- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera; Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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