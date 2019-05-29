Kazada ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüsün çarpması sonucunda hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Alperen Akgül'ün cenazesi, Körfez Fatih Mahallesi Tüpraş Sitesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde, taziyeleri baba Ömer Akgül kabul etti.

Alperen Akgül'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Körfez ilçesinde, dün H.B.B'nin kullandığı 41 ABV 215 plakalı minibüs, Tütünçiftlik Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi'nde dondurma aldıktan sonra 50 metre mesafedeki evine gitmek üzere karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki Alperen Akgül'e çarpmış, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Araç sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

