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Kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesine yüksek gerilim hattı inşasında çalışmak için giden işçilerin bulunduğu çift kabinli kamyonetin dere yatağına düştüğü kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi, Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.

Kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Ali YAZAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA) - ANKARA'nın Polatlı ilçesine yüksek gerilim hattı inşasında çalışmak için giden işçilerin bulunduğu çift kabinli kamyonetin dere yatağına düştüğü kazada hayatını kaybeden baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi, Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, önceki gün sabaha karşı Ankara-Eskişehir karayolunun 50'nci kilometresinde, Polatlı ilçesi Fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde oturan Oktay Ev, Polatlı'daki yüksek gerilim hattı inşası için işçi arkadaşlarını da yanına alarak, dün akşam 52 ZA 306 plakalı çift kabinli kamyonetle yola çıktı. Ancak, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü Ev'in kontrolünden çıkarak önce köprü bariyerlerine çarptı; ardından yaklaşık 5 metreden, içinde su bulunmayan dere yatağına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Oktay Ev ile araçta bulunan Serdar Çayır, Yılmaz Sofuoğlu ve oğlu Ertuğrul Sofuoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
7 BİN KİŞİ KATILDI
Kazada hayatını kaybeden 4 kişi için Ordu'nun Gölköy ilçesi Kale Mahallesi Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyuırt ile binlerce kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 4 kişinin cenazesi Kale Mahallesi'nde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen 4 kişi toprağa verildiKazada ölen 4 kişi toprağa verildiKazada ölen 4 kişi toprağa verildiKazada ölen 4 kişi toprağa verildi

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