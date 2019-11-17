Kazada ölen 4 kişilik aile, Burdur'da toprağa verildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- KARABÜK'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitiren Muzayin Tezcan (70), eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve 5 aylık torunu Gökçe Ayhan, Burdur'da toprağa verildi.

Burdur'da oturan Muzayin Tezcan, okulların ara tatiline girmesi üzerine, eşi Fetiye Tezcan, kızı Ayşe Kayhan, 5 aylık torunu Gökçe Ayhan ve diğer kızının çocuğu Mehmet Arda Şenkal'ı (14) alıp, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde çalışan diğer kızı Rukiye Patlar'ı ziyaret etmek içir yola çıktı. Dün saat 16.00 sıralarında, D-755 yolu Kızılcaören köyü mevkiinde, Muzayin Tezcan yönetimindeki 15 DM 923 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KUCAĞINDA GETİRDİ, KURTARILAMADI

Kazada, otomobildekiler içerde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan aileden Muzayin Tezcan, Fetiye Tezcan ve Ayşe Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 5 aylık Gökçe Kayhan, kazayı görüp duran sürücü Murat Akgül tarafından otomobille Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Akgül'ün kucağında koşarak hastaneye yetiştirdiği Gökçe bebek de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı Mehmet Arda Şenkal ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.