HABER

Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ (Edirne)- TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden 8 kişiden Erkan Arslan (43), çocukları Buğra Barış (19) ve Buğlem Arslan (5) ile kayınpederi Mustafa (65) ve kayınvalidesi Ayşe Öner (67), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi.

Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ (Edirne)- TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden 8 kişiden Erkan Arslan (43), çocukları Buğra Barış (19) ve Buğlem Arslan (5) ile kayınpederi Mustafa (65) ve kayınvalidesi Ayşe Öner (67), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Öner çiftinin torunu Pınar Aldemir (24) ile çocukları Seyit Abdullah (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) de Kapaklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğlem Arslan, kayınpederi Mustafa Öner, kayınvalidesi Ayşe Öner ile kayınbiraderinin kızı Pınar Aldemir, Aldemir'in çocukları Seyit Abdullah ve Emir Umeyr Aldemir ile birlikte 22 UF 474 plakalı otomobille Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine gitmek için yola çıktı. Erkan Arslan yönetimindeki otomobil, Tekirdağ-Hayrabolu karayolu Ortaca Mahallesi'nde, demir köprüye çarparak dereye uçtu. Kazada, otomobildeki 8 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunanların, cezaevinde olan Pınar Aldemir'in babasını ziyarete gittikleri ortaya çıktı.
BİR AİLE YOK OLDU
Sürücü Erkan Arslan'ın kanser hastalığından Cumartesi günü yaşamını yitiren eşi Zehra'yı Pazar günü toprağa verdiği belirlendi. Zehra Arslan'ın ölümünden 4 gün sonra meydana gelen kazada ise, eşi Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğlem de hayatını kaybetti.
​OĞULA SON BAKIŞ
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Erkan Arslan ile çocukları Buğra Barış ve Buğlem'in cenazeleri Uzunköprü'deki baba ocağına getirildi. Mahallede toplanan akrabaları ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, Erkan Arslan'ın kız kardeşi Gülseren, ağabeyinin yüzünü son kez görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğrem'in tabutları açıldı. Anne Adviye ve kızı Gülseren Arslan, Erkan Aslan ve çocuklarının yüzlerine bakıp gözyaşlarıyla vedalaştı. Alınan helalliğin ardından cenazeler, Şehsuvarbey Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ile vatandaşlar katıldı.
CEZAEVİNE ZİYARETE GİDİYORLARDI
Erkan Arslan'ın babası Hamdi Arslan, "Akşam üstü görüştük, cezaevine kayınbiraderini ziyarete gideceklerdi. Kayınvalidesi ve kayınpederi bizim torunlar, hepsi köyden yola çıkmışlar. Köprüye geldiklerinde hızlı giderken fren yapmış. Suya araba takla atıyor. Suda da boğulmuşlar. Araba ters dönmüştü ben gittiğimde. Oğlum beni arayıp sabah gideceğini söylemişti. Eşi 4 gün önce kanserden ölmüştü" diye konuştu.
'MAHALLELİ OLARAK YIKILDIK'
Erkan Arslan'ın mahalle komşusu Rezmiye Çınar, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Erkan Arslan'ın eşi Zehra kanserden öldü. Eşi, çocukları hepsi öyle aile tamamen kapandı. İki senedir eşi Zehra kanserdi, ardından da kaza haberlerini aldık. Hepimiz mahalle olarak yıkıldık. Erkan sayılacak insandı, herkes mahallede çok severdi. Oğlu Buğra da öyleydi, hele küçük olanı 'kıvırcık' diye severdik. Tüm sevenleri geldi, herkes çok üzgün" dedi.
Erkan Arslan'ın başka bir akrabası ise, "Allah bize sabır versin, aileden kimse kalmadı. Daha Cumartesi günü Zehra'mızı gömdük. Çocuklara da ayrı üzülüyoruz, tarif edilir gibi değil. Bütün aile gitti, kimse kalmadı" ifadelerini kullandı.
Erkan Arslan'ın annesi Adviye Arslan ise "Kızanlarımı toplu kaybettik, yapacak bir şey yok. Gitti çocuklarım, gitti yılların şoförüydü nasıl oldu bilmiyorum" diye gözyaşı döktü.
ARKADAŞLARI TABUTUNA PAPATYA BIRAKTI
Cenazede, Barış Buğra Arslan'ın okul arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşları, tabutunun üzerine beyaz papatya çiçekleri bıraktı. Öğretmenleri ise Barış Buğra'nın tabutuna fotoğrafını yapıştırdı. Erkan Arslan'ın babası Hamdi Arslan, cami bahçesinde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlandı.
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Erkan Arslan ve çocukları, gözyaşları içinde Uzunköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Kazada ölen Erkan Arslan'ın kayınpederi Mustafa ve kayınvalidesi Ayşe Öner ise Uzunköprü'ye bağlı Kiremitçisalih köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
ANNE VE 2 ÇOCUĞU DA KAPAKLI'DA DEFNEDİLDİ
Kazada ölen Mustafa ve Ayşe Öner çiftinin torunu Pınar Aldemir ile onun çocukları Seyit Abdullah ve Emir Umeyr Aldemir ise Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandıKazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandıKazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandıKazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Neşet Ertaş'ın eserlerine senfonik yorumNeşet Ertaş'ın eserlerine senfonik yorum
Erzurum'daki 2 kıza işkence görüntülerine yayın yasağıErzurum'daki 2 kıza işkence görüntülerine yayın yasağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.