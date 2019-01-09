Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/UZUNKÖPRÜ (Edirne)- TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden 8 kişiden Erkan Arslan (43), çocukları Buğra Barış (19) ve Buğlem Arslan (5) ile kayınpederi Mustafa (65) ve kayınvalidesi Ayşe Öner (67), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Öner çiftinin torunu Pınar Aldemir (24) ile çocukları Seyit Abdullah (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) de Kapaklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğlem Arslan, kayınpederi Mustafa Öner, kayınvalidesi Ayşe Öner ile kayınbiraderinin kızı Pınar Aldemir, Aldemir'in çocukları Seyit Abdullah ve Emir Umeyr Aldemir ile birlikte 22 UF 474 plakalı otomobille Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine gitmek için yola çıktı. Erkan Arslan yönetimindeki otomobil, Tekirdağ-Hayrabolu karayolu Ortaca Mahallesi'nde, demir köprüye çarparak dereye uçtu. Kazada, otomobildeki 8 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunanların, cezaevinde olan Pınar Aldemir'in babasını ziyarete gittikleri ortaya çıktı.

BİR AİLE YOK OLDU

Sürücü Erkan Arslan'ın kanser hastalığından Cumartesi günü yaşamını yitiren eşi Zehra'yı Pazar günü toprağa verdiği belirlendi. Zehra Arslan'ın ölümünden 4 gün sonra meydana gelen kazada ise, eşi Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğlem de hayatını kaybetti.

​OĞULA SON BAKIŞ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Erkan Arslan ile çocukları Buğra Barış ve Buğlem'in cenazeleri Uzunköprü'deki baba ocağına getirildi. Mahallede toplanan akrabaları ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, Erkan Arslan'ın kız kardeşi Gülseren, ağabeyinin yüzünü son kez görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğrem'in tabutları açıldı. Anne Adviye ve kızı Gülseren Arslan, Erkan Aslan ve çocuklarının yüzlerine bakıp gözyaşlarıyla vedalaştı. Alınan helalliğin ardından cenazeler, Şehsuvarbey Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ile vatandaşlar katıldı.

CEZAEVİNE ZİYARETE GİDİYORLARDI

Erkan Arslan'ın babası Hamdi Arslan, "Akşam üstü görüştük, cezaevine kayınbiraderini ziyarete gideceklerdi. Kayınvalidesi ve kayınpederi bizim torunlar, hepsi köyden yola çıkmışlar. Köprüye geldiklerinde hızlı giderken fren yapmış. Suya araba takla atıyor. Suda da boğulmuşlar. Araba ters dönmüştü ben gittiğimde. Oğlum beni arayıp sabah gideceğini söylemişti. Eşi 4 gün önce kanserden ölmüştü" diye konuştu.

'MAHALLELİ OLARAK YIKILDIK'

Erkan Arslan'ın mahalle komşusu Rezmiye Çınar, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Erkan Arslan'ın eşi Zehra kanserden öldü. Eşi, çocukları hepsi öyle aile tamamen kapandı. İki senedir eşi Zehra kanserdi, ardından da kaza haberlerini aldık. Hepimiz mahalle olarak yıkıldık. Erkan sayılacak insandı, herkes mahallede çok severdi. Oğlu Buğra da öyleydi, hele küçük olanı 'kıvırcık' diye severdik. Tüm sevenleri geldi, herkes çok üzgün" dedi.

Erkan Arslan'ın başka bir akrabası ise, "Allah bize sabır versin, aileden kimse kalmadı. Daha Cumartesi günü Zehra'mızı gömdük. Çocuklara da ayrı üzülüyoruz, tarif edilir gibi değil. Bütün aile gitti, kimse kalmadı" ifadelerini kullandı.

Erkan Arslan'ın annesi Adviye Arslan ise "Kızanlarımı toplu kaybettik, yapacak bir şey yok. Gitti çocuklarım, gitti yılların şoförüydü nasıl oldu bilmiyorum" diye gözyaşı döktü.

ARKADAŞLARI TABUTUNA PAPATYA BIRAKTI

Cenazede, Barış Buğra Arslan'ın okul arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşları, tabutunun üzerine beyaz papatya çiçekleri bıraktı. Öğretmenleri ise Barış Buğra'nın tabutuna fotoğrafını yapıştırdı. Erkan Arslan'ın babası Hamdi Arslan, cami bahçesinde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlandı.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Erkan Arslan ve çocukları, gözyaşları içinde Uzunköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada ölen Erkan Arslan'ın kayınpederi Mustafa ve kayınvalidesi Ayşe Öner ise Uzunköprü'ye bağlı Kiremitçisalih köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU DA KAPAKLI'DA DEFNEDİLDİ

Kazada ölen Mustafa ve Ayşe Öner çiftinin torunu Pınar Aldemir ile onun çocukları Seyit Abdullah ve Emir Umeyr Aldemir ise Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.