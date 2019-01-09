HABER

Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:09 | Son Güncelleme

EŞİ VE 2 OĞLUNU DEFNETTİ, 'BENİ DE GÖMÜN' DEDİ Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 8 kişiden Pınar Aldemir (24) ile çocukları Seyit Abdullah Aldemir (5) Emir Umeyr Aldemir (1), Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

EŞİ VE 2 OĞLUNU DEFNETTİ, 'BENİ DE GÖMÜN' DEDİ Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 8 kişiden Pınar Aldemir (24) ile çocukları Seyit Abdullah Aldemir (5) Emir Umeyr Aldemir (1), Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne ve çocuklarının cenaze namazı Kapaklı Mimar Sinan Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip kılındı. Kazada eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Ali Aldemir, ayakta güçlükle dururken, tabutların başına yakınlarının yardımı ile gelebildi. Önce eşinin tabutuna sarılan Ali Aldemir, "Pınar'ım ben geldim. bırakma beni" diye gözyaşı döktü. Oğullarının tabutuna da sarılan Aldemir, "Oğullarım, canlarım benim, ben geldim.İçim yanıyor. Hocam beni de gömün" diyerek feryat etti. CEZAEVİNDEKİ BABA ÖZEL İZİNLE KATILDI Cezaevinde tutuklu bulunan Pınar Aldemir'in babası Hakan Öner ise cenazeye özel izinle katıldı. Jandarmalar eşliğinde cenazeye katılan Hakan Öner, büyük üzüntü yaşadı. Öner, tabutların başında, "Allah'ım, Allah'ım, kızım ben geldim. Abdullah ben geldim, Emir deden geldi" diye gözyaşı döktü. Anne ve iki çocuğu daha sonra gözyaşları arasında ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
İstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyorİstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyor
Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bakan açıkladı! Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Palu ailesi ile ilgili flaş karar! Yasak geldi

'Palu ailesi' haberlerine yayın yasağı!

Fatih Portakal Twitter hesabından duyurdu: Hakkımda açılan 109 dosya var!

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Sinema filmleriyle ilgili teklif komisyondan geçti

Günlerdir tartışılıyordu! Komisyonda kabul edildi

İyi Partili Yılmaz: Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile

'Başörtüsünün rantını tepe tepe kullanan aile'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.