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Kazada ölen 9 aylık hamile kadın ve bebeği toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, doğum sancısı başlayınca eşi tarafından hastaneye yetiştirilmek istenirken meydana gelen kazada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ayşe Demir ile karnındaki 9 aylık erkek bebeği toprağa verildi.

Kazada ölen 9 aylık hamile kadın ve bebeği toprağa verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, doğum sancısı başlayınca eşi tarafından hastaneye yetiştirilmek istenirken meydana gelen kazada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ayşe Demir ile karnındaki 9 aylık erkek bebeği toprağa verildi.
Kaza dün saat 06.30 sıralarında Gaziler Caddesi İZSU binası yakınlarında meydana geldi. Vahaç Demir yönetimindeki 35 GHP 51 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 35 S 6761 plakalı minibüsle çarpıştı. Haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayşe ve Vahaç Demir çiftini Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 4 yaralıyı da çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Demir ve karnından alınan 9 aylık erkek bebeği, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi Vahaç Demir yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Bir çocuk annesi Ayşe Demir'in 9 aylık hamile olduğu, Vahaç Demir'in doğum sancısı başlayan eşini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kazanın meydana geldiği belirtildi.
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan talihsiz kadının cenazesi, bugün yakınlarınca teslim alındı. Ayşe Demir, Bornova'daki, Mevlana Üniversite Camisi'nde öğlende kılınan cenaze namazının ardından, Doğanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ölen bebek de sabah saatlerinde aynı mezarlıkta defnedildi.
Vahaç Demir'in ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Kazada ölen 9 aylık hamile kadın ve bebeği toprağa verildiKazada ölen 9 aylık hamile kadın ve bebeği toprağa verildiKazada ölen 9 aylık hamile kadın ve bebeği toprağa verildi

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