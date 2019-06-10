HABER

Kazada ölen abla ve kardeşe hüzünlü veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden abla İremnur (16) ve kardeşi Sait Yılmaz (13), bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculukların uğurlandı.

Kazada ölen abla ve kardeşe hüzünlü veda

Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/TERME(Samsun), (DHA)- KASTAMONU'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden abla İremnur (16) ve kardeşi Sait Yılmaz (13), bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculukların uğurlandı. Kazada kendisi de yaralanan ve okul müdürü olan baba Hakan Yılmaz, iki çocuğunu gözyaşları içinde toprağa verdi.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Kastamonu’da meydana geldi. Samsun'da bulunan Çınarlık Ortaokulu Müdürü olan Hakan Yılmaz (42) idaresindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Kazada otomobilden fırlayan 10'uncu sınıf öğrencisi İremnur Yılmaz ile kardeşi 8'inci sınıf öğrencisi Sait Yılmaz hayatlarını kaybetti. Baba Hakan Yılmaz, eşi Leyla (43) ile diğer çocuklar Zeynep (6) Yılmaz ise yaralandı. 3 yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve baba taburcu olurken Zeynep Yılmaz’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kazada ölen İremnur ile kardeşi Sait Yılmaz için bugün Samsun'un Terme İlçesi Taşpınar Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene kazayı yaralı olarak atlatan ve taburcu olan acılı anne ve baba da katıldı. Baba Hakan Yılmaz, Merkez Cami’de taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Cenaze törenine İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, baba Hakan Yılmaz’ın meslektaşları, abla ve kardeşinin okul arkadaşları ile ailenin yakınları katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından abla ve kardeşinin cenazeleri aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI

Kazada ölen abla ve kardeşe hüzünlü vedaKazada ölen abla ve kardeşe hüzünlü vedaKazada ölen abla ve kardeşe hüzünlü vedaKazada ölen abla ve kardeşe hüzünlü veda

PARTNER Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
Diyarbakırlı öğrencilerin hayalleri Antalya’da gerçeğe dönüştüDiyarbakırlı öğrencilerin hayalleri Antalya’da gerçeğe dönüştü
Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldıTatilciler gitti geriye çöpleri kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kolları titreyince hastaneye giden genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti

Liseli Sedef'ten kahreden haber!

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Denizde fark edildi! İzmir'de korkunç olay

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da eğitim uçağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Lösemi hastası Emir Şeremet hayatını kaybetti

Küçük Emir hayata tutunamadı

Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

Suriye’de çıkan yangın Türkiye’ye sıçradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.