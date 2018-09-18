HABER

Kazada ölen amatör futbolcu ve babası son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Sivas'ta dün, üniversiteye kayıt yaptırmak üzere Tokat'a giderken otomobillerinin yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden Kayseri Demirspor oyuncusu Mehmet Dutar ve babası için cenaze töreni düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Sivas'ta, üniversiteye kayıt yaptırmak üzere Tokat'a giderlerken otomobillerinin yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu yaşamlarını yitiren Kayseri Demirsporlu futbolcu Mehmet Dutar ve babası son yolculuğa uğurlandı.

Mehmet ve babası Veli Tutar için Hunat Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzendi. Törene Tutar ailesi ile Mehmet Tutar'ın takım arkadaşları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski üyesi Musa Soykarcı ve vatandaşlar katıldı.

Baba ve oğlunun naaşları, kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayseri Demirspor Başkanı Yılmaz Öztürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mehmet, bizim takıma geçen yıl devre arasında geldi. Beyefendi bir kişiliğe sahipti. Elim bir kazada oyuncumuzu kaybettik. Çok üzgünüz. Spor camiasının başı sağ olsun." diye konuştu.

- "Adını yaşatmak görevimiz"

Musa Soykarcı ise amatör futbol camiasının acılı bir gün yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kayserispor'un altyapısında yetişen ve son olarak da Kayseri Demirspor'da forma giyen Mehmet kardeşimizi Rabb'im bizden çok seviyormuş ki çok erken yanına aldı. Mehmet çok ahlaklı, çok temiz, çok disiplinli bir sporcuydu. Tokat'ta kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmaya giderken sosyal medyaya 'Yeni bir hayat, yeni bir şehir, yeni bir yaşam' diye yazmış. Hayat böyle bir şey ama erken olunca gerçekten hüzne boğdu. Mehmet'imiz adını bir yerlerde yaşatmak bizim en büyük görevimiz olacak."

Mehmet Almuslu idaresindeki 60 AAP 084 plakalı yolcu otobüsü, dün Sivas-Ankara karayolunun Direkli Bedirli Kavşağı'nda Veli Dutar'ın kullandığı 38 BJ 247 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Dutar ile araçtaki oğlu Mehmet Dutar, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Demirspor'da futbol oynayan Mehmet Dutar, üniversite kaydı için Tokat'a gitmek üzere babasıyla yola çıkmıştı.

PARTNERÜnlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!Ünlü oyuncudan bomba itiraf: Uçak tuvaletinde ilişkiye girdim!
Bulduğu parayı, miktarını söyleyene verecekBulduğu parayı, miktarını söyleyene verecek
Başkale'de 199 kaçak göçmen yakalandıBaşkale'de 199 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Son Dakika... İsrail Rusya'dan özür diledi

Son Dakika... İsrail Rusya'dan özür diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

İlginizi Çekebilir

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şarbon hastalığı bulunan büyükbaş hayvanları taşıdığı iddia edilen gemiden haber var!

Şarbon hastalığı bulunan büyükbaş hayvanları taşıdığı iddia edilen gemiden haber var!

Köylüler 80 gündür nöbetteydi: Santrale izin çıkmadı

Köylüler 80 gündür nöbetteydi: Santrale izin çıkmadı

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Levent'te İş Kuleleri önünde ateş açıldı

Levent'te İş Kuleleri önünde ateş açıldı

Eskişehir'de lise öğrencisi tramvayın altında kaldı

Eskişehir'de lise öğrencisi tramvayın altında kaldı

Evde sakladığı parayı fareler kemirdi

Evde sakladığı parayı fareler kemirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.