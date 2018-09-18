Kazada ölen amatör futbolcu ve babası son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ (AA) - Sivas'ta, üniversiteye kayıt yaptırmak üzere Tokat'a giderlerken otomobillerinin yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu yaşamlarını yitiren Kayseri Demirsporlu futbolcu Mehmet Dutar ve babası son yolculuğa uğurlandı.

Mehmet ve babası Veli Tutar için Hunat Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzendi. Törene Tutar ailesi ile Mehmet Tutar'ın takım arkadaşları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski üyesi Musa Soykarcı ve vatandaşlar katıldı.

Baba ve oğlunun naaşları, kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayseri Demirspor Başkanı Yılmaz Öztürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mehmet, bizim takıma geçen yıl devre arasında geldi. Beyefendi bir kişiliğe sahipti. Elim bir kazada oyuncumuzu kaybettik. Çok üzgünüz. Spor camiasının başı sağ olsun." diye konuştu.

- "Adını yaşatmak görevimiz"

Musa Soykarcı ise amatör futbol camiasının acılı bir gün yaşadığını belirterek, şunları söyledi: