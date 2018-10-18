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Kazada ölen amca ve 2 yaşındaki yeğeni yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Demir (40) ile 2 yaşındaki yeğeni Bekir Demir gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kazada ölen amca ve 2 yaşındaki yeğeni yan yana toprağa verildi

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Demir (40) ile 2 yaşındaki yeğeni Bekir Demir gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Geçen Salı günü Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 8'inci kilometresinde kent merkezine ilerleyen Mustafa Demir yönetimindeki 63 ZD 677 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AAL 159 plakalı TIR'ın çarpışması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mustafa ve yeğeni Bekir Demir, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 5 aylık hamile olan Emine Demir'in ise karnında ölen bebeği ameliyatla alındı. Tedavileri süren Emine ve aynı araçta bulunan İbrahim Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kazada ölen amca ve yeğenin cenazeleri ise yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Eyübiye’ye bağlı Ulucanlar Mahallesi'ne götürülen Mustafa Demir ile Bekir Demir’in cenazeleri burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana mezarlara gözyaşları arasında defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen amca ve 2 yaşındaki yeğeni yan yana toprağa verildi

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