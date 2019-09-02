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Kazada ölen amcasını gözyaşları içinde teşhis etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Gezer (63), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Gezer (63), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gezer'i olay yerine gelen yeğeni Yılmaz Gezer, gözyaşları arasında teşhis etti.

Kaza, sabah saatlerinde Ergene’nin Sağlık Mahallesi çevre yolunun Edirne yönünde meydana geldi. Şükrü Gezer’e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İstanbul’dan Edirne yönüne giden Banu Ü., yönetimindeki 34 RA 8260 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın olay yerinden 600 metre yakınındaki üst geçidi kullanmaması ise dikkat çekti.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Şükrü Gezer'in yeğeni Yılmaz Gezer, teşhis için olay yerine geldi. Ölen kişinin amcası olduğunu görünce gözyaşı döken yeğen Gezer'i polis ekipleri ve çevredekiler teselli etti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şükrü Gezer'in cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Banu Ü., ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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