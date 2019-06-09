HABER

Kazada ölen anne, baba ve oğul yan yana defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 14:57 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bayram ziyareti dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve oğul, düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana toprağa verildi.Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi kesiminde dün yaşanan trafik kazasında, Malatya’dan bayram ziyaretinden dönen 2’si çocuk 7 kişilik Yılmankaya ailesini taşıyan otomobil, buğday tarlasına girerek takla atmıştı.

Kazada ölen anne, baba ve oğul yan yana defnedildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bayram ziyareti dönüşü geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve oğul, düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana toprağa verildi.
Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi kesiminde dün yaşanan trafik kazasında, Malatya’dan bayram ziyaretinden dönen 2’si çocuk 7 kişilik Yılmankaya ailesini taşıyan otomobil, buğday tarlasına girerek takla atmıştı. Kazada, demir yığınına dönen otomobildekilerden sürücü Ergün Yılmankaya (29) ile babası Mehmet Ali (72) ve annesi Ayşe Fatma (69) Yılmankaya, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Mehmet Ali (9), Sümeyye (3), Nurcan (26) ve Hüseyin Yılmankaya (39) yaralanmıştı.
Kazada yaşamını yitiren anne, baba ve oğlu için Elbistan’da Hocazade Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazında, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç ve çok sayıda vatandaş saf tuttu. Anne, baba ve oğlun cenaze namazı, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının ardından helallik alındı. Cenazeler, daha sonra omuzlara alınarak Hocazade Mezarlığı’nda yan yana defnedildi.

Kazada ölen anne, baba ve oğul yan yana defnedildi

Kazada ölen anne, baba ve oğul yan yana defnedildi

Kazada ölen anne, baba ve oğul yan yana defnedildi

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Ümraniye’de kontrolden çıkan minibüsün cami duvarına çarptığı anlar kameradaÜmraniye’de kontrolden çıkan minibüsün cami duvarına çarptığı anlar kamerada
Koyun yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralıKoyun yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar'ın kararı hakkında açıklama

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Nusret şimdi de eti drone ile uçurdu

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.