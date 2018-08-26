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Kazada ölen anne ve babasını gözyaşlarıyla uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, oğullarının TEM yolunda arızalanması nedeniyle emniyet şeridine çektiği hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Birgül (66) ve Recep Akan (70) çiftinin cenazeleri toprağa verildi.

Kazada ölen anne ve babasını gözyaşlarıyla uğurladı

Mehmet YİRUN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, oğullarının TEM yolunda arızalanması nedeniyle emniyet şeridine çektiği hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Birgül (66) ve Recep Akan (70) çiftinin cenazeleri toprağa verildi. Anne- babasını kaybeden Kadir Akan, tabutlarına sarılıp, "Anacığım, babacığım böyle olsun istemezdim" diyerek, gözyaşı döktü.
Kaza, dün, TEM yolunun Çorlu gişelerine 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul'dan Kırklareli'ne giden Kadir Akan, arızalanan 34 FH 5773 plakalı hafif ticari aracını emniyet şeridine çekip, kurtarıcı istedi. Kurtarıcı bekleyen Akan'ın aracına, aynı yönden gelen Mehmet Atalay Dikmen'in kullandığı 39 BE 641 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçtaki Birgül Akan, yola fırlaması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Recep ile Hilal Akan ve otomobildeki Mehmet Metin, Nilgün ve Zeynep Dikmen de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere götürüldü. Ağır yaralı Recep Akan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan Kadir Akan, annesi Birgül ve babası Recep Akan'ı kaybetti.
Akan çiftinin cenazeleri, bugün öğle vakti, Muratlı ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'ndeki caminin bahçesine getirildi. Anne- babasının tabutlarına sarılan Kadir Akan, "Canım anacığım, babacığım böyle olsun istemezdim" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazların ardından Birgül ve Recep Akan'ın cenazeleri, götürüldüğü mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kazada ölen anne ve babasını gözyaşlarıyla uğurladıKazada ölen anne ve babasını gözyaşlarıyla uğurladıKazada ölen anne ve babasını gözyaşlarıyla uğurladıKazada ölen anne ve babasını gözyaşlarıyla uğurladı

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