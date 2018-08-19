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Kazada ölen anne ve kızı yan yana toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunus Emre ilçesinde önceki gün kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Selma Topçu ve kızı Elif Topçu, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada ölen anne ve kızı yan yana toprağa verildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - MANİSA'nın Yunus Emre ilçesinde önceki gün kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Selma Topçu ve kızı Elif Topçu, Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.
Yunusemre ilçesinde geçen cuma saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Merkez Efendi Devlet Hastanesi karşısında meydana gelen kazada, Manisa'dan İzmir yönüne giden Murat S. yönetimindeki 26 YE 444 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ardından kaldırımda yürüyen Selma Topçu ve kızı Elif Topçu'ya da çarptıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Selma Topçu olay yerinde, Elif Topçu da götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILAR
Kaza kurbanı Selma Topçu ile kızı Elif Topçu'nun cenazeleri Afyonkarahisar'a getirildi. Anne ve kızı için bugün öğle vakti Gedik Ahmet Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban ve İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel de katıldı. Anne ve kızının cenazeleri kılınan namazının ardından asri mezarlıktaki aile kabristanına yan yana defnedildi.

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Kazada ölen anne ve kızı yan yana toprağa verildiKazada ölen anne ve kızı yan yana toprağa verildiKazada ölen anne ve kızı yan yana toprağa verildi

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