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Kazada ölen annenin bebeğine yazdığı günlük yürek burktu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

Konya’da otomobilin önce karşı şeritten gelen tıra ardından kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada doktor karı koca hayatını kaybetti.

Konya’da otomobilin önce karşı şeritten gelen tıra ardından kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada doktor karı koca hayatını kaybetti. 4 aylık hamile kadının bebeğine yazdığı günlük ise yürek burktu.
Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Konya -Isparta yolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan Süleyman Köse (27) idaresindeki 42 DYK 24 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Süleyman Ç.(37) idaresindeki 47 NH 803 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır yol kenarına yan yatarken otomobil ise daha sonra tırın arkasından gelen Osman T. (32) idaresindeki 42 EP 064 plakalı kamyonete çarparak yol kenarına uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk kontrollerde otomobil içerisinde bulunan Süleyman Köse ile 4 aylık hamile eşi Nurgül Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet ile tır sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada ölen karı kocanın kent merkezindeki faklı hastanelerde doktor olduğu öğrenildi.

"4 aylık hamile annenin bebeğine yazdığı günlük yürek burktu"
Kazada hayatını kaybeden Nurgül Köse’nin 4 aylık hamile olduğu ve bebeğine yazdığı günlük ise hurdaya dönen aracının yanında bulundu. Günlük içerisinde yazan hamile olduğunu öğrenme anından eşi Süleyman Köse’ye hamile olduğu söylediği ana kadar olan anlarının yazdığı defter yürek burktu.
Kazada yara almadan kurtulan sürücülerden Süleyman Ç. ile Osman T., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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