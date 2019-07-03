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Kazada ölen askeri öğrencinin şehadet belgesi 43 yıl sonra verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

1976 yılında Kara Harp Okulunda kaza sonucu yaşamını yitiren Samsunlu Cezmi Özsezer'in ailesine şehadet belgesi, yapılan girişimler sonucu 43 yıl sonra ulaştırıldı

Kara Harp Okulu öğrencisi iken 1976 yılında kaza sonucu hayatını kaybeden Cezmi Özsezer'in ailesine, 43 yıl sonra şehadet belgesi verildi.

Kara Harp Okulu öğrencisi Özsezer, 1976 yılında İzmir'de yaz eğitim kampında el bombasının patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Özsezer'in cenazesi, Samsun'un Havza ilçesi Memduhiye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Okuldaki arkadaşları ve ailesi, bir süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığına başvurarak, Özsezer'e şehitlik unvanı verilmesi talebinde bulundu.

Talep üzerine 43 yıl sonra Özsezer'in şehadet belgesi, ailesine teslim edildi.

Şehidin ablası emekli öğretmen Gülseren Özsezer, askeri okulda eğitim sırasında yaşamını yitiren kardeşinin nüfus kayıtlarında şehit olarak geçmesine rağmen askeri kayıtlarda böyle görünmediğini söyledi.

O dönem birlikte eğitim aldığı arkadaşlarının da uğraşlarıyla bu yıl yeniden başvuru yaptıklarını belirten Özsezer, "Kardeşim resmi olarak şehit sayıldı ve şehadet belgesi tarafımıza gönderildi. Mezarı da yapıldı. Şimdi mezarın çevre düzenlemesi Havza Belediyesi tarafından yapılmakta. Bu, benim ve ailem için onur verici." dedi.

Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat da Cezmi Özsezer için ileri bir tarihte askeri tören düzenleneceğini dile getirerek, törene şehidin okuldaki arkadaşlarının da katılacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri öğrenci Havza Şehadet belgesi

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