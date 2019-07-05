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Kazada ölen astsubay ve kayınpederi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, beton mikserinin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş İsa Tokatlı (38) ve kayınpederi Ahmet Küçükzeybek (69), düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kazada ölen astsubay ve kayınpederi toprağa verildi

Ümit YILDIZ/KEMALPAŞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, beton mikserinin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş İsa Tokatlı (38) ve kayınpederi Ahmet Küçükzeybek (69), düzenlenen törenle toprağa verildi.
Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada; Ahmet Küçükzeybek yönetimindeki 35 DVD 78 plakalı otomobile, Hakan Uçan (23) yönetimindeki 42 FCV 61 plakalı beton mikseri arkadan çarptı. Kazada Küçükzeybek ile Ankara'da görev yapan damadı Hava Astsubay Kıdemli Başçavuş İsa Tokatlı ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan evli ve iki çocuk babası Tokatlı ile kayınpederi Küçükzeybek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Hakan Uçan ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden İsa Tokatlı ve kayınpederi Ahmet Küçükzeybek için cenaze töreni düzenlendi. İkindide Kemalpaşa'nın Armutlu Mahallesi'ndeki Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İsa Tokatlı ve kayınpederi Ahmet Küçükzeybek, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Astsubay Tokatlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutunu askerler taşıdı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen beton mikserinin şoförü Hakan Uçan ise tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kazada ölen astsubay ve kayınpederi toprağa verildiKazada ölen astsubay ve kayınpederi toprağa verildiKazada ölen astsubay ve kayınpederi toprağa verildiKazada ölen astsubay ve kayınpederi toprağa verildi

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