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Kazada ölen astsubayın cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Çivril ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Hava Teknisyen Astsubay Üstçavuş Eyüp Yılmaz (32), İzmir’in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kazada ölen astsubayın cenazesi toprağa verildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- DENİZLİ’nin Çivril ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Hava Teknisyen Astsubay Üstçavuş Eyüp Yılmaz (32), İzmir’in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda görevli olan ve Çivril'den Uşak yönüne giden Astsubay Üstçavuş Eyüp Yılmaz, dün saat 20.00 sıralarında, yönetimindeki 34 GR 0890 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç şarampole devrildi. Gürpınar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yılmaz'ın cenazesi, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından, anne ve babasının yaşadığı İzmir’e getirildi. Yılmaz için, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'nde, bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine eşi Tuğçe Yılmaz, annesi Nurten Yılmaz, ablaları ve çok sayıda yakını katıldı. Yılmaz'ın eşi, annesi ve ablaları uzun süre gözyaşı döktü. Yılmaz’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Kazada ölen astsubayın cenazesi toprağa verildiKazada ölen astsubayın cenazesi toprağa verildiKazada ölen astsubayın cenazesi toprağa verildiKazada ölen astsubayın cenazesi toprağa verildi

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