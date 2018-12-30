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Kazada ölen avukat, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 18:02 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kullandığı cipin takla atması sonucu yaşamını yitiren avukat Suat Özdemir (53), Aydın Barosu önünde düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde kullandığı cipin takla atması sonucu yaşamını yitiren avukat Suat Özdemir (53), Aydın Barosu önünde düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Kaza, dün saat 09.30 sıralarında, Orta Kayacık mevkiisinde meydana geldi. Kırsal Emirdoğan Mahallesi'nden Efeler ilçesine giden Aydın Barosu avukatı, evli ve 2 çocuk babası Suat Özdemir, yönetimindeki 09 KD 258 plakalı cipin direksiyon kontrolünü yitirdi. Cip, takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan güçlükle çıkarılan Özdemir, ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özdemir için bugün saat 12.30'da Aydın Barosu önünde tören düzenlendi. Törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Özdemir'in eşi Saliha Figen Özdemir, oğlu Emin ve stajer avukat olan kızı Ayşe ile çok sayıda meslektaşı katıldı. Törende avukatın eşi ve çocukları gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından Özdemir'in cenazesi Bey Camii'ne getirildi. Burada öğlen kılınan namazın ardından Özdemir'in cenazesi baba ocağının bulunduğu Yenipazar ilçesi kırsal Dereköy Mahallesi Mezarlığı'nda götürülüp, toprağa verildi.

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