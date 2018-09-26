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Kazada ölen ayıya 'Allah kahretsin seni; arabam mahvoldu' diye beddua etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bozayı öldü.

Bülent DİKTEPE-Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bozayı öldü. Ayının başına gelen bir kadın, "Allah kahretsin seni emi. Arabam mahvoldu" diyerek beddua etti. Çevrede toplananlar cep telefonlarıyla görüntü alırken, bir kişi ayıya tekme attı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-765 Karayolu Sarıyonca köyü mevkisinde meydana geldi. Mülayim Çoban yönetimindeki 34 FF 1193 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan bozayıya çarptı. Kazada bozayı öldü, araçta hasar meydana geldi. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçlarını durdurup inerek kanlar içindeki ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. Ayının başında bir eli belinde, bir elinde sigarayla duran kadın ayıya doğru, "Allah kahretsin seni emi. Arabam mahvoldu" diye beddua etti. Bir kişi ise ayıya tekme attı. Ayı ölüsü, daha sonra gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından alınarak, gömülmek üzere götürüldü.

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Kazada ölen ayıya 'Allah kahretsin seni; arabam mahvoldu' diye beddua etti (2)- (Yeniden)Kazada ölen ayıya 'Allah kahretsin seni; arabam mahvoldu' diye beddua etti (2)- (Yeniden)
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