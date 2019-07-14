Kazada ölen, aynı aileden 3 kişi gözyaşları ile uğurlandı

Hüsnü Ümit AVCI/HAFİK (Sivas), (DHA)- SİVAS'ta otobüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Ahmet Güven (52) ve eşi Zeliha Güven (47) ile kızları Merve Aydemir (25) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede Merve Aydemir'in eşi Mert Aydemir, eşinin tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Ağrı'dan, Bursa yönüne giden Mahmut Kandemir yönetimindeki 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile Ahmet Güven yönetimindeki 05 AY 852 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Ahmet Güven ve eşi Zeliha Güven olay yerinde, kızları Merve Aydemir ise yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yaralanan, Merve Aydemir'in oğlu Eymen Gazi Aydemir (4) ise aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

EŞİNİN TABUTUNA SARILARAK AĞLADI

Kazada hayatını kaybeden Ahmet ve Zeliha Güven çifti ile kızları Merve Aydemir'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Anne, baba ve kızları için Hafik ilçesindeki Merkez Cami'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Mustafa Yüksel Karadağ, İlçe Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sırasında Merve Aydemir'in 6 yıllık eşi Mert Aydemir gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken Aydemir'i arkadaşları teselli etti. Aydemir, ölen eşi Merve'nin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Namazın ardından cenazeler, ilçe mezarlığına götürülerek defnedildi.

Kazadan yaralı kurtulan küçük Eymen Gazi Aydemir'in ise tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

