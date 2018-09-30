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Kazada ölen aynı aileden 3 kişi, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 5,5 aylık hamile Ebru Koraş (33), eşi Murat Koraş (31) ve kızları İkra Koraş (3), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 5,5 aylık hamile Ebru Koraş (33), eşi Murat Koraş (31) ve kızları İkra Koraş (3), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Daha önce otomobili Murat Koraş'ın kullandığı değerlendirilirken, sürücünün Ebru Koraş olduğu ve yaklaşık 1 ay önce ehliyet aldığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ermenek-Başyayla Karayolu'nun Katranlı Köyü kavşağında meydana geldi. Koraş ailesinin içinde bulunduğu 70 E 7477 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada Konya'da görev yapan gardiyan Murat Koraş ile kızı İkra, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan ve 5,5 aylık hamile olan Ebru Koraş da kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EHLİYETİ 1 AY ÖNCE ALMIŞ

Kazanın ardından ilk olarak otomobili Murat Koraş'ın kullandığı üzerinde duruldu. Ancak yapılan araştırma sonucu aracı eşi Ebru Koraş'ın kullandığı ve yaklaşık 1 ay önce ehliyet aldığı ortaya çıktı. Koraş ailesinin, kaza yaptıkları aracı ağustos ayında satışa çıkardıkları da öğrenildi.

CENAZELERİ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Murat Koraş, eşi Ebru ve kızları İkra'nın cenazesi, bugün akrabaları tarafından Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alındı. Ardından memleketleri Başyayla ilçesi Kışla köyüne getirildi. Gardiyan Murat Koraş'ın mesai arkadaşları da tabutunun başında saygı duruşundu bulundu. Cenazeler, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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