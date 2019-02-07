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Kazada ölen aynı isimdeki elti ve görümce birlikte uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

Sivas’ın Divriği ilçesinde yakınlarının cenaze merasimine giderken Kangal ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden elti ve görümce kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına birlikte uğurlandı.Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere mevkinde meydana geldi.

Sivas’ın Divriği ilçesinde yakınlarının cenaze merasimine giderken Kangal ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden elti ve görümce kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına birlikte uğurlandı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere mevkinde meydana geldi. İbrahim Öz (58) yönetimindeki 58 BD 960 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde, sürücünün eşi Medine Öz (62) ile Sultan Öz (60) ise kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden aynı isimdeki elti ve görümcenin cenazeleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morgundan alınarak Ulu Camisine getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası elti ve görümcenin cenazeleri Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan’da katıldı. Cenaze sırasında elti ve görümcenin yakınlarının üzgün olduğu görüldü. Kazada hayatını kaybeden Sultan Öz’ün cenazesinin ise Divriği ilçesinde toprağa verildi.

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